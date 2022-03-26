Задержан и передан следствию Джамал Гасанов, известный в криминальном мире как «Ераз Джамал», или «Питер Джамал». Он обвиняется в убийстве в 2017 году Джабира Гасанова - человека из окружения криминального авторитета Надира Салифова («Лоту Гули»). Как сообщает АПА, имевший связи с Ровшаном Лянкяранским Джамал Гасанов долгое время находился в розыске.

Он был задержан в Баку в октябре 2021 года сотрудниками правоохранительных органов и передан следствию.

Джамалу Гасанову предъявлено обвинение по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.