Появились кадры уничтожения российских танков в Мариуполе видео
Бойцы полка "Азов" опубликовали видео, на котором подбивают с помощью британского гранатомета NLAW зашедшие в Мариуполь российские танки Т-72Б.
На кадрах видеозаписи украинские военные занимают позицию в одном из зданий, частично разрушенных в результате обстрелов ВС РФ. Когда же танк противника проезжает под его окнами, по нему производят выстрел из гранатомета, в результате бронетехника загорается.
Video that looks like Ukrainian troops firing an NLAW at a Russian T-72B obr 1989 tank in Mariupol. I wonder if it was within the minimum arming range. https://t.co/vY1xvV4o66 pic.twitter.com/2dal96iTh7— Rob Lee (@RALee85) March 28, 2022