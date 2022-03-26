Появились кадры уничтожения российских танков в Мариуполе видео

Бойцы полка "Азов" опубликовали видео, на котором подбивают с помощью британского гранатомета NLAW зашедшие в Мариуполь российские танки Т-72Б.

На кадрах видеозаписи украинские военные занимают позицию в одном из зданий, частично разрушенных в результате обстрелов ВС РФ. Когда же танк противника проезжает под его окнами, по нему производят выстрел из гранатомета, в результате бронетехника загорается.