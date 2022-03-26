Вооруженные силы РФ с начала «военной специальной операции» в Украине с 24 февраля уничтожили 123 самолета и 74 вертолета, более 300 беспилотников и 1 738 единиц бронетехники, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1 738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 592 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков.