Сборная Азербайджана по футболу играет в меньшинстве против Латвии обновлено 15:480
После первого тайма счет 0:0.
Дважды мяч попадал в перекладину латвийских ворот. В целом же команды в первом тайме ничего не показали. К сожалению, сборная Азербайджана осталась вдесятером.
* * * 15:30
На 30-й минуте Гара Гараев получил красную карточку.
Мальтийский арбитр посчитал, что его нарушение против Гутковского было фолом последней надежды. Спорное решение судьи.
* * * 15:00
Матч Азербайджан - Латвия начался.
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Стартовые составы сборных Азербайджана и Латвии.
Азербайджан: Салахат Агаев, Максим Медведев, Ходжат Хагверди, Бахлул Мустафазаде, Азер Салахлы, Торал Байрамов, Эдди Исрафилов, Гара Гараев, Эмин Махмудов, Дмитрий Назаров, Ренат Дадашов.
Латвия: Павел Штейнбор, Владислав Сорокин, Каспар Дубра, Антоний Черномордый, Кристерс Тоберс, Владислав Гутковский, Робертс Савальниекс, Андрей Цыганик, Ренарс Варславанс, Раймондс Кроллис, Алексей Савельев.
* * * 11:54
Сегодня в 15:00 по бакинскому времени на Мальте на Национальном стадионе в Та-Кали начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Латвии.
Судить встречу будет мальтийская бригада арбитров во главе с Трастин Фаруджей Канном.
25 марта на этой же арене наша сборная играла со сборной Мальты и проиграла со счетом 0:1.
Национальная команда Азербайджана готовится к старту в Лиге наций, где ее соперниками по группе 3 в Лиге «С» будут сборные Словакии, Беларуси и победитель пары Молдова - Казахстан. В первом матче в Кишиневе молдоване проиграли со счетом 1:2. Ответная игра состоится сегодня в Астане.
Сборная Азербайджана начнет турнир гостевым матчем в Казахстане или Молдове. Эта игра состоится 3 июня. 6 июня подопечные Джанни Де Бьязи сыграют в гостях с Беларусью. Где пройдет этот матч – пока неизвестно.
10 июня сборная Азербайджана примет в Баку Словакию, а 13 июня – Беларусь. Заключительные матчи состоятся в сентябре. 22-го числа наша команда сыграет в Словакии, а 25-го встретится дома с Казахстаном или Молдовой.