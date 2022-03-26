Сегодня в 15:00 по бакинскому времени на Мальте на Национальном стадионе в Та-Кали начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Латвии.

Мальтийский арбитр посчитал, что его нарушение против Гутковского было фолом последней надежды. Спорное решение судьи.

Дважды мяч попадал в перекладину латвийских ворот. В целом же команды в первом тайме ничего не показали. К сожалению, сборная Азербайджана осталась вдесятером.

Судить встречу будет мальтийская бригада арбитров во главе с Трастин Фаруджей Канном.

25 марта на этой же арене наша сборная играла со сборной Мальты и проиграла со счетом 0:1.

Национальная команда Азербайджана готовится к старту в Лиге наций, где ее соперниками по группе 3 в Лиге «С» будут сборные Словакии, Беларуси и победитель пары Молдова - Казахстан. В первом матче в Кишиневе молдоване проиграли со счетом 1:2. Ответная игра состоится сегодня в Астане.

Сборная Азербайджана начнет турнир гостевым матчем в Казахстане или Молдове. Эта игра состоится 3 июня. 6 июня подопечные Джанни Де Бьязи сыграют в гостях с Беларусью. Где пройдет этот матч – пока неизвестно.

10 июня сборная Азербайджана примет в Баку Словакию, а 13 июня – Беларусь. Заключительные матчи состоятся в сентябре. 22-го числа наша команда сыграет в Словакии, а 25-го встретится дома с Казахстаном или Молдовой.