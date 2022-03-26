Новые лица кадровой политики Ильхама Алиева. Самир Гурбанов – кто он?

Натик Гусейнзаде, отдел информации 12:22

На протяжении последних лет в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева проводятся многоплановые реформы, направленные на стабильное, конкурентоспособное развитие во всех сферах. Была проведена и очень серьезная кадровая реформа, затронувшая практически все ветви власти. В правительстве, Милли Меджлисе, Администрации президента, министерствах, местных исполнительных органах уже произошли серьезные изменения. Глава государства все чаще доверяет важные позиции относительно молодым профессионалам, ведь не секрет, что самые прогрессивные реформы реализуются специалистами с незамыленным взглядом и свежими идеями. Одним из таких кадров является председатель Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Самир Гурбанов.

Таких людей принято называть «self-made man». Человек из небогатой семьи, добившийся успеха благодаря упорному труду и постоянной тяге к самосовершенствованию. Начав рядовым специалистом в городской мэрии, Самир Гурбанов дорос до управленческих позиций в таких организациях, как Международный банк Азербайджана, PricewaterhouseCoopers, KPMG, а также SOCAR. В разные годы работал консультантом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в Международной финансовой корпорации (IFC) в Вашингтоне. В апреле 2020 года Самир Гурбанов был назначен председателем правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов, а затем и членом Совета директоров ЗАО АzerGold. «Для меня большая честь быть назначенным на должность господином президентом. Я прилагаю все усилия, чтобы оправдать выданный мне кредит доверия, - говорит о своем назначении в беседе с haqqin.az Самир Гурбанов. - Несмотря на пандемию и вынужденные ограничения, введенные в период особого карантинного режима, я активно взялся за работу. Благодаря поддержке руководства в короткие сроки удалось собрать команду, с которой мы работаем по сей день. Горнодобывающий сектор следует оценивать с перспективой на будущее. Основная цель заключается в том, чтобы вывести развитие в этом секторе на глобальный уровень, чему способствуют реформы, проводимые в этой сфере благодаря главе государства».

Перед Самиром Гурбановым были поставлены следующие задачи: обеспечить максимальную прозрачность, внедрить единое окно для предпринимателей в этой сфере, а также создать аукционную систему, способствующую развитию конкурентоспособной среды в данной области. «Необходимо было применение единых для всех предпринимателей правил деятельности, - продолжает он. – Благодаря поддержке со стороны Министерства экономики и Министерства экологии и природных ресурсов, а также упорному труду коллектива нашего агентства за короткое время удалось добиться определенных успехов в этой сфере, таких как создание аукционной платформы для предпринимателей, желающих получить разрешение для занятия горнодобывающей деятельностью». По словам Самира Гурбанова, как и в любой области, в горнодобывающем секторе тоже есть свои трудности. «Путь реформ - нелегкий. Дело не только в структурных или кадровых изменениях, но и в совершенно новом едином централизованном подходе к регулированию горнодобывающей деятельности. На протяжении всей моей жизни я рос, адаптируясь к новым реалиям, и по мере возможности старался менять и адаптировать существующие реалии к новым условиям. Не для всех изменения могут быть комфортны. Но я помню, как мои учителя всегда говорили: «Change is a long journey» (Путь к изменениям - это долгий путь), а успех - это «способность терпеть одну неудачу за другой, не теряя ни капли энтузиазма».

Руководитель Госагентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов начинал свой жизненный путь в тяжелые 90-е. Окончил факультет машиностроения в Политехническом университете и устроился специалистом в Бакинскую мэрию. «Первые годы независимости были нелегкими для нашей страны. Страна начала приходить в себя только после того, как к власти пришел общенациональный лидер Гейдар Алиев. Благодаря ему страна взяла курс на развитие. Были подписаны нефтяные контракты. С тех пор очень многое изменилось. Азербайджан расцвел. Я всегда четко осознавал: для того, чтобы добиться успеха в той или иной сфере, надо совершенствоваться, постоянно работать над собой. С отличием окончил среднюю школу №158 города Баку. Хорошо владел немецким. Затем стал изучать английский. После окончания устроился рядовым специалистом в Бакинскую городскую мэрию, затем, благодаря знанию иностранных языков, получил продвижение и стал начальником отдела при структуре по обслуживанию дипломатического корпуса». Второе образование С.Гурбанов получил в Бакинском государственном университете, поступив на факультет международного права. Наряду с этим после пяти лет работы в мэрии решил продолжить свою карьеру в Международном банке Азербайджана. Дослужился там до начальника отдела по международным договорам в юридическом департаменте, параллельно продолжая учиться. По линии госпрограммы США «Hubert Humphrey Fellowship» получил образование в сфере государственного управления в Ратгерском университете (Rutgers University) в Нью-Джерси. Затем получил юридическое образование и степень магистра права в Королевском колледже Лондона (King’s College London, University of London) по линии «British Chevening Scholarship». В 2017 году, уже работая в SOCAR, Самир Гурбанов в рамках стипендиальной программы Госнефтекомпании поступил в Школу менеджмента Массачусетского технологического института (MIT School of Management), расположенного в Кембридже (пригород Бостона), по специальности управление бизнесом (MBA). «Несмотря на сильное армянское влияние в этом учебном заведении, мне удалось поступить. Я благодарен государству, которое выделило мне стипендию, поддержав мое желание получить образование в этом учебном заведении. Я очень старался оправдать возложенные на меня надежды. Поступление в MIT было для меня большой наградой за мои труды.

Даже будучи за рубежом, я всегда оставался приверженцем интересов моей родины - Азербайджана. За время учебы в MIT могу вспомнить два интересных эпизода. В 2018 году в Бостоне было мероприятие с участием американских конгрессменов. В нем участвовал и так называемый представитель армянских сепаратистов. Мы вместе с азербайджанскими студентами устроили акцию протеста перед зданием, в котором собрались конгрессмены, и донесли наши претензии до них. В том же году в Кембридж приехал бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян. Он проводил встречу в Гарвардской школе права, где очень много армянских студентов. Если азербайджанцы в основном предпочитают поступать в Гарвардскую школу бизнеса, то армян очень много именно в Школе права. Осканян в своей речи говорил о праве наций на самоопределение. Я и мой товарищ Габиб Абдуллаев начали задавать ему вопросы. Я спросил: «В штате Калифорния очень много армян. Означает ли это, что армянская община Калифорнии может отделиться, объявив свою независимость от США, и как на это отреагирует американское правительство?». Я даже помню, что в зале раздался смех. А Осканян вполне серьезно ответил, что такое может быть».

У нашего собеседника были возможности остаться жить и работать за границей, но ему всегда хотелось использовать накопленные знания в родной стране. «Соблазн остаться работать заграницей был всегда. Когда я учился в Лондоне, мне предлагали работу юридические фирмы. Были предложения и в США, где я параллельно трудился над своим стартап-проектом. Однако я отправился в Америку в рамках стипендиальной программы SOCAR и должен был вернуться обратно. К тому же мне всегда хотелось внести свою лепту и принести пользу Азербайджану. Я всегда хотел быть полезен для общества своей страны и желал применить все знания и опыт, которые я получил, во благо Родины. Кроме того, меня всегда тянуло домой, к семье… По возвращении в Азербайджан я получил назначение на должность начальника отдела стратегического развития SOCAR. Естественно, что моей первой инициативой на этой должности, получившей поддержку руководства, была разработка корпоративной стратегии SOCAR. Вместе с проектной командой мы провели колоссальную работу по анализу всего портфеля SOCAR и перспектив глобального энергетического рынка». Руководя вверенным ему агентством, Самир Гурбанов, как он сам признается, использует разные методы управления. «Команду, с которой работаю, я выбирал очень тщательно. Многие оставили хорошие места работы. Набирая сотрудников, я руководствовался тем, что проповедовали мои зарубежные учителя: нужно выбирать лучших, чтобы и они в будущем привлекали лучших. Другими словами, с какими завтра подрядчиками или экспертами будет работать моя команда, зависит от того, насколько компетентны она сама. Очень важно продолжать работу над самим собой и постоянно развиваться. В агентстве мы стараемся создать именно такую атмосферу, в которой работники могут самосовершенствоваться как в рамках рабочего процесса, так и участвуя в программах профессионального развития».