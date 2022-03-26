Как Казахстан и Узбекистан помогают россиянам обходить санкции

Россияне пытаются обойти финансовые и торговые санкции Запада с помощью банков и бизнесменов из соседних стран. Например, жители РФ массово ездят за покупками автомобилей в Казахстан. В этой же стране, а также в Узбекистане россияне открывают банковские карты международных платежных систем.

Так, по данным Nur, в некоторых автосалонах Казахстана количество россиян после начала войны в Украине увеличилось в 10 раз. Ездят "на закупки" в основном жители соседних с Казахстаном областей РФ, машины скупают автовозами. Такие "предприниматели" потом собираются перепродавать автомобили уже внутри России.

Россияне и раньше нередко покупали автомобили в Казахстане, чтобы сэкономить. Однако теперь спрос резко вырос из-за того, что Запад приостановил поставки автомобилей в Россию, как и работу заводов мировых автомобильных брендов на территории страны.