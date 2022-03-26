Как Казахстан и Узбекистан помогают россиянам обходить санкции
Россияне пытаются обойти финансовые и торговые санкции Запада с помощью банков и бизнесменов из соседних стран. Например, жители РФ массово ездят за покупками автомобилей в Казахстан. В этой же стране, а также в Узбекистане россияне открывают банковские карты международных платежных систем.
Так, по данным Nur, в некоторых автосалонах Казахстана количество россиян после начала войны в Украине увеличилось в 10 раз. Ездят "на закупки" в основном жители соседних с Казахстаном областей РФ, машины скупают автовозами. Такие "предприниматели" потом собираются перепродавать автомобили уже внутри России.
Россияне и раньше нередко покупали автомобили в Казахстане, чтобы сэкономить. Однако теперь спрос резко вырос из-за того, что Запад приостановил поставки автомобилей в Россию, как и работу заводов мировых автомобильных брендов на территории страны.
Также россияне обходят ограничения платежных систем Visa и MasterCard, пишет Forbes. Российские туроператоры даже предлагают туры по дебетовым картам. Съездить в Узбекистан за картой, а заодно на экскурсию по Ташкенту предлагают за 500 долларов.
Еще один вариант – открыть карту удаленно. Такую "услугу" россиянам предлагает сервис Easypay (который, к слову, работает и в Украине). Компания помогает россиянам получить казахстанский ИИН, оформляет местную SIM-карту, проводит видеоинтервью с представителем банка и открывает расчетный счет. После этого можно открыть виртуальную карту Visa или MasterCard.
Средства можно вносить на карту прямо из России через систему "Золотая Корона". С ее же помощью можно делать и переводы на российские карты.