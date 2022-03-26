Администрация президента США Джо Байдена намерена сократить финансовую помощь Армении и не выделять средства сепаратистам в Карабахе в 2023 году. Об этом говорится в сообщении Армянского национального комитета Америки (ANCA).

«Планируется выделить всего $24 млн на помощь Армении. Это на $21 млн долларов меньше, чем было выделено Конгрессом и одобрено президентом на 2022 финансовый год всего несколько недель назад», - говорится в сообщении.

В бюджетной заявке администрации Байдена на 2023 финансовый год предполагается выделить $23,4 млн. долларов в виде иностранной помощи и 600 000 долларов в виде военной помощи Армении.

Отдельная статья бюджета предусматривает выделение $6 млн долларов США на международные расходы по борьбе с наркотиками и правоохранительным органам в Армении.