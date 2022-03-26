Китай и Россия названы главными угрозами для США

Документ определяет, как американское оборонное ведомство будет способствовать продвижению и защите национальных интересов США. Россия и Китай названы в стратегии основными "устойчивыми угрозами" для Штатов.

Министерство обороны CША передало Конгрессу Стратегию национальной обороны на 2022 год. Информация об этом была опубликована на сайте Пентагона 28 марта.

Одними из основных направлений американской обороны является "сдерживание агрессии, готовность к победе в конфликте, когда это необходимо, в приоритете - вызов КНР в Индо-Тихоокеанском регионе и вызов России в Европе".

"Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы укрепить сдерживание Китайской Народной Республики как самого важного стратегического конкурента. Россия представляет острую угрозу, о чем свидетельствует ее жестокое и неспровоцированное вторжение в Украину. Мы будем сотрудничать с нашими союзниками и партнерами по НАТО, чтобы усилить надежное сдерживание перед лицом российской агрессии", - указано в стратегии. Кроме того Минобороны США по-прежнему держит на контроле постоянные угрозы со стороны КНДР, Ирана и воинствующих экстремистских организаций.

В разделе о финансировании Госдепартамента предлагается выделить $682 млн для Украины - на $219 млн больше по сравнению с 2021 годом - для "продолжения противостояния российской враждебной активности" и удовлетворения потребностей страны в сфере безопасности, энергетики, кибербезопасности. В то же время $1,8 млрд должны пойти на обеспечение "свободного и открытого, связанного, безопасного" Индо-Тихоокеанского региона и $400 млн на противодействие "вредоносной активности" КНР.