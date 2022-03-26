Чтобы заменить российский газ: Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода

«Газопровод Турция - Израиль обсуждается за кулисами как одна из европейских альтернатив российским энергопоставкам, но для достижения какой-либо сделки потребуется сложное маневрирование», — заявили агентству представители правительства и промышленности обеих стран.

Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода к израильскому месторождению «Левиафан» в качестве альтернативы российским поставкам газа на юг Европы, решения по маршруту и участникам могут появиться уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей стран.

Идея, которая впервые появилась несколько лет назад, состоит в том, чтобы построить подводный трубопровод из Турции к крупнейшему морскому месторождению природного газа Израиля «Левиафан». Газ будет поступать в Турцию и далее к южноевропейским соседям, которые хотят диверсифицировать импорт из РФ, пишет российское издание Прайм.

В Reuters сослались на высокопоставленного турецкого чиновника, который заявил, что переговоры продолжаются с тех пор, как президент Израиля Исаак Герцог посетил Анкару в начале марта 2022 года. Источник уточнил, что в ближайшие месяцы могут последовать «конкретные решения» по предлагаемому маршруту и участвующим структурам.

Месторождение «Левиафан» уже снабжает газом Израиль, Иорданию и Египет. Его владельцы — Chevron и израильские NewMed Energy и Ratio Oil — планируют увеличить производство с 12 миллиардов до 21 миллиарда кубометров в год.

Как отметил другой турецкий чиновник, «недавно произошло сближение с Израилем, и мы хотим, чтобы его газ проходил транзитом через Турцию по пути в Европу. Израиль позитивно смотрит на это, были проведены некоторые переговоры, и есть желание это сделать».