В НАТО разделились мнения касательно переговоров с Путиным Bloomberg
Страны-члены НАТО не могут прийти к единому мнению касательно переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Некоторые участники альянса настаивают на продолжении диалога с Москвой. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Франция и Германия выступают за продолжение диалога с Россией, поскольку уверены, что это поможет ускорить мирный процесс. В частности, добиться прекращения огня.
Однако часть союзников НАТО настроены более радикально. Речь идет о Великобритании, Польше и ряде стран Восточной и Центральной Европы, за исключением Венгрии. Лидеры этих стран уверены, что разговоры с Путиным непродуктивны.
В одном из документов, которые достались журналистам, говорится, что диалог Парижа и Берлина с Москвой может «сыграть на руку Путину».