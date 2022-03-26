Страны-члены НАТО не могут прийти к единому мнению касательно переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Некоторые участники альянса настаивают на продолжении диалога с Москвой. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Франция и Германия выступают за продолжение диалога с Россией, поскольку уверены, что это поможет ускорить мирный процесс. В частности, добиться прекращения огня.