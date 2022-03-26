Представитель Эрдогана: Путин назначил Абрамовича переговорщиком

Российский бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле как назначенный российской стороной переговорщик, иначе он не смог бы въехать в Турцию, как и все остальные предприниматели, находящиеся под санкциями, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN.

"У нас нет никого, кто был бы под санкциями. Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом Путиным в качестве переговорщика", - приводит ТАСС слова Калына.