Израиль захлестнула волна терактов

Накануне в Израиле были зафиксированы массовые попытки терактов. Полиция сообщает о задержанных с ножами или огнестрельным оружием по всей стране. Об этом пишут израильские СМИ.

«Террористические организации активизировали свою деятельность в Израиле. После терактов в Беэр-Шеве и Хадере по всей стране начали фиксировать еще больше попыток нападений на израильтян», - говорится в сообщениях.

«День еще не закончен, а уже было 6 арестов», — отмечают издания страны.

Задержания террористов происходили в Нетании, Иерусалиме, Тель-Авиве, Сдероте и Тверии.