Израиль захлестнула волна терактов
Накануне в Израиле были зафиксированы массовые попытки терактов. Полиция сообщает о задержанных с ножами или огнестрельным оружием по всей стране. Об этом пишут израильские СМИ.
«Террористические организации активизировали свою деятельность в Израиле. После терактов в Беэр-Шеве и Хадере по всей стране начали фиксировать еще больше попыток нападений на израильтян», - говорится в сообщениях.
«День еще не закончен, а уже было 6 арестов», — отмечают издания страны.
Задержания террористов происходили в Нетании, Иерусалиме, Тель-Авиве, Сдероте и Тверии.