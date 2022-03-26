Шойгу: задачи «спецоперации» в Украине в целом выполнены

«Основные задачи «специальной военной операции» в Украине в целом выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По словам министра оборонного ведомства, существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса.