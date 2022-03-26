Шойгу рассказал о сроках «спецоперации» в Украине
«Специальная военная операция» в Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.
«Специальная военная операция» в Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.
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