В Украине заявили, что из Беларуси были выпущены ракеты в сторону Львова

«С территории Беларуси вечером в понедельник, 28 марта, в направлении Львова были выпущены две ракеты типа Х. Украинские зенитные ракетные войска их сбили в 30 километрах от города». Об этом сообщает Воздушное командование «Запад» ВС Украины.

Также отмечается, что подразделениями зенитных ракетных войск уничтожены два беспилотника оперативно-тактического уровня.

Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий сообщил, что украинская ПВО сбила три ракеты врага в Золочевском районе.

«Загорелась трава. Пожар локализовали. Угрозы для жителей района нет. Жертв нет. За сутки сирены на Львовщине трижды извещали о воздушной тревоге - они предупреждали об угрозе ракетного удара», - написал Козицкий.