Бывший главный разведчик Украины спрогнозировал скорое окончание войны и назвал условия
В войне с Россией сегодня назревает перелом. В будущем ситуация будет зависеть от того, смогут ли Вооруженные силы Украины сконцентрировать лучшие силы и пойти не только в тактическое наступление, но и в стратегическое. Также важны переговоры о мире. Такое мнение высказал «Обозревателю» руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.
«Поэтому для нас сейчас важно объединить все силы и грамотно разработать все операции, которые будут наносить мощный урон противнику на всех уровнях», - говорит генерал.
По словам Маломужа, Путин понимает, что затягивание войны будет означать для него еще больший провал. «Наш успех на дипломатическом фронте может привести к прекращению обстрелов и выходу на мирный процесс», - добавил он.
Говоря о сроках перелома в войне, Маломуж уточнил, что в течение 7-10 дней может сработать военная составляющая, которая включает контрнаступление ВСУ. Оно должно принудить Путина к переговорам, равно как и мощное мировое давление.
«Процесс дальнейшего урегулирования может продлиться еще несколько недель», - прогнозирует он.
Отвечая на вопрос, когда закончится война, Маломуж сказал следующее: «Я предполагаю, что в течение месяца война должна закончиться».