Бывший главный разведчик Украины спрогнозировал скорое окончание войны и назвал условия

В войне с Россией сегодня назревает перелом. В будущем ситуация будет зависеть от того, смогут ли Вооруженные силы Украины сконцентрировать лучшие силы и пойти не только в тактическое наступление, но и в стратегическое. Также важны переговоры о мире. Такое мнение высказал «Обозревателю» руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

«Поэтому для нас сейчас важно объединить все силы и грамотно разработать все операции, которые будут наносить мощный урон противнику на всех уровнях», - говорит генерал.

По словам Маломужа, Путин понимает, что затягивание войны будет означать для него еще больший провал. «Наш успех на дипломатическом фронте может привести к прекращению обстрелов и выходу на мирный процесс», - добавил он.