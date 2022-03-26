Кремль об участии Абрамовича в переговорах Москвы и Киева

Участие российского бизнесмена Романа Абрамовича в контактах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Роман Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины в Стамбуле президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон", - сказал пресс-секретарь президента РФ."Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации", - отметил Песков.

"С нашей стороны он (Абрамович) также присутствует сегодня в Стамбуле", - добавил пресс-секретарь президента РФ, напомнив, что российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.