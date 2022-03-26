Мединский: Киев принял протест Москвы

Россия заявила протест в связи с распространением в Сети видеороликов с издевательствами над военнопленными РФ, украинская сторона обещала принять меры, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают – тех, кто выпускал эти военные преступления", – сказал Мединский, его слова проводит РИА Новости.

Во вторник, 29 марта, в Стамбуле проходит встреча российской и украинской делегаций. Перед началом консультаций с приветственной речью перед делегациями двух стран выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что встреча принесет результаты.