Депутат Делягин призвал ударить по нефтяному промыслу Азербайджана: реакция Кремля

Накануне депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 24» призвал наказать Азербайджан за неподчинение российским миротворцам.

«Наше Минобороны сказали, что они отступили обратно, после того как мы с ними поговорили. Но в Баку официально заявили, что никуда они не уходили с занятых территорий. Поэтому вот эта политика агрессии - реальная опасность. Надо наказывать за это жестко и однозначно. Зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Она нам не нужна, она крайне уязвима. Если люди не понимают слов, вероятно, им придется понимать делом. Если мы этого не сделаем, нас не будет. Вопрос стоит только так»

Сегодня же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандальное заявление депутата Государственной Думы Михаила Делягина.

Представитель Кремля призвал Делягина контролировать свои эмоции и «воздержаться от недружественных заявлений в отношении Азербайджана».