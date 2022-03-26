В Украине убит еще один высокопоставленный российский военный
В боях под Харьковом убит командир 200-й отдельной мотострелковой бригады полковник Денис Курило. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Как известно, 200-я бригада понесла масштабные потери при выполнении так называемой «специальной военной операции», отмечает УНИАН.
По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200-й отдельной мотострелковой бригады. Общие потери личного состава превысили 1500 военнослужащих.
Как сообщалось, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину были ликвидированы семь российских генералов.