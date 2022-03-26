У Путина оценили перспективы переговоров Украины и РФ

У российского президента Путина оценили, когда будет понятно или "есть что-то" в перспективах переговоров Украины и РФ. Там заявляют, что все станет понятным уже сегодня-завтра. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня-завтра станет понятно, "есть ли что-то обещающее или нет" в перспективах российско-украинских переговоров", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, российские СМИ уже заявили, что на переговорах в Стамбуле прежде всего обсуждаются условия нейтрального статуса Украины. Этот вопрос якобы был поднят во время встречи глав делегаций в формате тет-а-тет.