14:21

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новых современных пенитенциарных учреждениях в Баку, построенных для осужденных женщин и несовершеннолетних, являющихся уязвимой группой общества. Об этом заявили в пресс-службе главы государства. В новых учреждениях, сооруженных вместо пенитенциарных учреждений, построенных в 30-х годах прошлого века и не отвечавших требованию времени, созданы образцовые условия, выделены комнаты для отдыха, совершения богослужения, кабинет психолога и другие помещения, организованы производственные участки для занятий осужденными полезным трудом. В обоих учреждениях созданы спортивные площадки для эффективного проведения осужденными своего досуга, необходимая инфраструктура для их обучения и овладения специальностями. Здесь функционируют оснащенная необходимой литературой библиотека, читальный зал, компьютерный кабинет.

В производственном секторе, созданном в новых учреждениях в соответствии с поручениями главы государства, связанными с расширением производственных участков и привлечением к этой деятельности предпринимателей, бизнесменов, осужденные будут работать в ткацком, ковровом, раскроечном, швейном и кондитерском цехах. В двухэтажной медсанчасти учреждения размещаются оснащенные современным оборудованием лечебно-диагностический и стоматологический кабинеты, лаборатория, аптека, кабинет педиатра, подсобные помещения. В новом пенитенциарном учреждении также построено здание для свиданий осужденных с родственниками. Для краткосрочных и 3-дневных, долгосрочных, свиданий осужденных с членами семьи здесь имеются отдельные помещения со всеми бытовыми условиями, кухней, местами для прогулок. В двухэтажном здании школы, построенном на территории учреждений, наряду с классными комнатами имеются кабинеты труда, компьютерный и другие, спортивные залы. Созданные здесь условия позволяют осужденным, в частности несовершеннолетним, учиться и осваивать профессии.