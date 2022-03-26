Идут 34-е сутки российского вторжения в Украину. Российским войскам не удалось провести наступательную операцию, отдельные подразделения ВС РФ покинули территории Киевской и Черниговской областей. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на 12:00 (по местному времени) 29 марта.

В сводке украинского Генштаба отмечается, что цели наступательной операции россияне не достигли. Зафиксирован вывод отдельных подразделений Вооруженных сил РФ с территории Киевской и Черниговской областей. В то же время есть высокая угроза нанесения российскими войсками ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

В сводке Генштаба утверждается, что есть проблема усиления и проведения ротации имеющейся группировки россиян. Только в Тихоокеанском флоте ВС РФ по причине отказа личного состава принимать участие в "спецоперации" не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

Отмечается, что россияне продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. Также российские войска стремятся захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, сухая Камянка, Тихоцкое.

На Донецком направлении РФ нарастила огневое влияние и активизировала штурмовые действия на большинстве направлений. Россияне нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируются на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успеха российские военные не имеет.

В городе Бердянск россияне пытаются восстановить припортовую инфраструктуру, говорится в сводке Генштаба Украины.