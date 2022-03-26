Заявление МИД КНР: США не удастся сдержать Китай и Россию

Намерения США сдержать Китай и Россию не приведут к успеху. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новую Стратегию национальной обороны США, подготовленную Пентагоном, передает ТАСС.

По словам Вэньбиня, доклад Пентагона преисполнен мышлением эпохи холодной войны и идеологией блокового противостояния. «Китай и Россия являются крупными державами. Планы и попытки США сдерживать нас или оказывать давление не увенчаются успехом», — заявил он.

Представитель МИД Китая призвал США пересмотреть свои обязательства по кризису в Украине, прекратить создавать воображаемых противников и прислушаться к опасениям других стран по вопросам безопасности.

28 марта Пентагон передал Конгрессу засекреченную версию новой Стратегии национальной обороны, в которой указано, что Россия представляет США «острые угрозы», в том числе из-за «спецоперации» в Украине, а Китаю отводится роль наиболее важного стратегического соперника.