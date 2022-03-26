Россия обстреляла Николаев: семь погибших фото: видео
Сегодня утром, 29 марта, российские войска нанесли масштабный удар по городу Николаев. В результате разрушено здание областной государственной администрации.
Из-под завалов здания извлечены тела семи погибших, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
«По состоянию на полдень 29 марта подразделениями ГСЧС извлечены тела семи погибших, 22 пострадали (из них высвобождены из-под завалов 18 человек)», - сообщает ГСЧС в телеграм-канале.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы.