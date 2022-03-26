Украина назвала возможных гарантов своей безопасности: Турция, США, Великобритания…

Член украинской делегации Давид Арахамия назвал условия Украины по гарантиям безопасности, а также страны, которые могут выступить такими гарантами, передает BBC.

Сообщается, что Украина передала России свои предложения относительно Договора о гарантиях безопасности для Украины, который дает возможность закончить войну. Это должен быть международный договор, который будет подписан всеми гарантами безопасности, считает украинская делегация.

По мнению украинской делегации, гарантами могли бы стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. Некоторые страны уже дали предварительное согласие.

В Договоре, как предлагает Украина, также должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на 5 статью Устава НАТО («нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс»). Если против Украины начинается война, агрессия или спецоперация, то страны-гаранты на протяжении трех дней проводят консультации, а затем они юридически обязаны предоставить Украине помощь.

«Это предложение не принято, мы его передаем российской стороне. Будем ждать от них ответа», - сказал Арахамия.