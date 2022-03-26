Российские войска кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлении. Об этом заявил заместитель главы Минобороны РФ по завершении российско-украинских переговоров в Стамбуле, передает Meduza.

Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что это решение принято «в целях повышения взаимного доверия».

Напомним, чуть ранее Генштаб вооруженных сил Украины заявлял, что Россия частично выводит отдельные подразделения Вооруженных сил РФ с территории Киевской и Черниговской областей.