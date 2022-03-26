Мединский: переговоры прошли конструктивно, возможность заключить мир станет ближе

«Россия и Украина завершили очный раунд переговоров в Стамбуле, они прошли конструктивно». Об этом заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский по итогам встречи делегаций Москвы и Киева, передает ТАСС.

По его словам, Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации.

«Российская делегация получила в Стамбуле от украинской стороны понятно сформулированную позицию и предложения, которые будут изучены и доведены до руководства страны», сообщил Мединский.

Он отметил, что при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе.