29 марта в Дубае стартовала 11-я Ежегодная инвестиционная встреча (Annual Investment Meeting – AIM) на тему «Инвестиции в устойчивые инновации для светлого будущего».

Наряду с другими странами, Азербайджан представлен на выставке, организованной в рамках Ежегодной инвестиционной встречи. Наш стенд, подготовленный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA), содержит информацию об экономике Азербайджана, благоприятном деловом и инвестиционном климате, созданном в нашей стране. На нашем стенде также представлена информация о потенциале территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, и возможностях для инвестиций.

Сегодня стенд Азербайджана посетили министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного агентства обслуживания граждан и социальных инноваций при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Азербайджанский стенд будет открыт для посетителей до 31 марта. Следует отметить, что Ежегодная инвестиционная встреча, которая проводится с 2011 года и собирает официальных лиц, бизнесменов и инвесторов со всего мира, является удобной площадкой для обсуждения инвестиционных возможностей для развития предпринимательства, тенденций продвижения инвестиций и сотрудничества в этой сфере, обмена опытом и построения новых отношений. На мероприятии также обсуждается ряд направлений, в том числе поддержка микро- и малых предпринимателей, повышение их роли в экономике.

В рамках Ежегодной инвестиционной встречи 28 марта в Азербайджанском павильоне на выставке «Dubai Expo 2020» состоялся Форум малого и среднего предпринимательства (МСП), организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при поддержке NEQSOL Holding.