Азербайджан ответил Совбезу Армении: «Нам нужен мир, а не игра»

«В связи с заявлением Совета безопасности Армении от 28 марта 2022 года МИД Азербайджана заявляет, что непосредственной причиной роста напряженности в регионе является невыполнение Арменией взятых на себя обязательств. Именно нарушение Арменией положений трехстороннего заявления увеличивает градус напряжения в регионе и подрывает миротворческие усилия». Об этом говорится в распространенном во вторник, 29 марта, заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве напомнили руководству Армении, что человечество еще не придумало лучшего средства международного сдерживания, чем международное право.

«Такое государство, как Армения, с одной стороны, грубо нарушает международное право, а с другой – не может говорить о механизме международного сдерживания. Если члены Совета безопасности Армении до сих пор не знают, что такое лучшее средство международного сдерживания, то мы еще раз повторяем для них фундаментальные принципы международного права: уважение суверенитета и международных границ государств, невмешательство во внутренние дела других стран и соблюдение международных обязательств», - отмечается в документе.