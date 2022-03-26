Азербайджан ответил Совбезу Армении: «Нам нужен мир, а не игра»
«В связи с заявлением Совета безопасности Армении от 28 марта 2022 года МИД Азербайджана заявляет, что непосредственной причиной роста напряженности в регионе является невыполнение Арменией взятых на себя обязательств. Именно нарушение Арменией положений трехстороннего заявления увеличивает градус напряжения в регионе и подрывает миротворческие усилия». Об этом говорится в распространенном во вторник, 29 марта, заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.
В ведомстве напомнили руководству Армении, что человечество еще не придумало лучшего средства международного сдерживания, чем международное право.
«Такое государство, как Армения, с одной стороны, грубо нарушает международное право, а с другой – не может говорить о механизме международного сдерживания. Если члены Совета безопасности Армении до сих пор не знают, что такое лучшее средство международного сдерживания, то мы еще раз повторяем для них фундаментальные принципы международного права: уважение суверенитета и международных границ государств, невмешательство во внутренние дела других стран и соблюдение международных обязательств», - отмечается в документе.
Министерство иностранных дел также прокомментировало заявление армянской стороны о начале переговоров по мирному договоруимежду Азербайджаном и Армении.
«Хотелось бы напомнить, что впервые азербайджанская сторона на самом высоком уровне еще год назад выдвинула предложение о подписании мирного договора с Арменией, а месяц назад озвучила и конкретные принципы, на которых должно основываться соглашение. Если армянская сторона рассматривает вопрос мирного договора как серьезный шаг, а не очередную общественную информационную акцию, то пора переходить к конкретным шагам. Еще раз хотим отметить, что Азербайджан со своей стороны готов к этому», - подчеркнули в МИД.