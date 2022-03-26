Представители делегации Украины на переговорах в Стамбуле предложили России зафиксировать в договоре позиции двух стран по Крыму и Севастополю, сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом информирует Meduza.

Отдельным пунктом украинская сторона предложила прописать, что в течение этого срока, пока идут переговоры, Украина и Россия не будут использовать вооруженные силы для решения вопроса Крыма.

В то же время Русская служба BBC пишет, что стороны согласились обсуждать вопросы Крыма и Донбасса отдельно. Украинская сторона предложила такую схему: переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса; вопрос о статусе и судьбе "ДНР" и "ЛНР" вынесен в отдельный пункт, его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече; Украина готова согласиться на статус внеблоковый неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Это должно быть закреплено документально. Предыдущий пункт (если договоренность о нем будет достигнута) фактически предусматривает, что на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты. Украина обязуется не вступать ни в какие военно-политические союзы. Международные военные учения на территории Украины смогут проводиться только при согласии стран-гарантов.