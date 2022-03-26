Российская делегация возвращается в Москву обновлено 16:54

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что переговоров в среду, 30 марта, между делегациями России и Украины, не будет.

Отмечается, что уже сегодня российская делегация покинет Стамбул и вернется в Москву.

* * * 16:35

Офис президента Украины сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет уже сегодня вечером, передает BBC.

В свою очередь, российская сторона ранее заявляла, что следующий раунд переговоров пройдет в Стамбуле в среду, 30 марта.