У Зеленского заявили, что мирный договор с Россией вынесут на референдум
«Сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и Верховной радой. Мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк.