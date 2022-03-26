В пресс-службе МЧС сообщили, что цель проведения тренинга - дальнейшее повышение навыков личного состава частей и подразделений пожарной охраны Бакинского гарнизона по тушению пожаров, оперативной оценке условий эксплуатации, встрече и направлению задействованной техники, организации связи и тылового обеспечения, соблюдению правил технической безопасности при проведении противопожарных мероприятий, организации эвакуации и других необходимых действий.

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провела пожарно-тактический тренинг в университете «Аврасия».

К учениям были привлечены силы пожарной охраны Наримановского, Бинагадинского, Насиминского, Низаминского районов Баку и части специального назначения №1.

В ходе учений оперативно прибывшие на место по большому количеству вызовов пожарные «спасли» студентов, оказавшихся «в беспомощном состоянии» на 3-м и 4-м этажах университета с помощью специальных спасательных средств. Условный пожар на 2-м этаже здания в короткие сроки «потушили» подразделения пожарной охраны.

После успешно проведенного тренинга с участием начальника штаба пожаротушения Государственной противопожарной службы полковника внутренней службы Худата Набиева была обсуждена деятельность сотрудников во время проведения пожарно-тактических учений, даны соответствующие поручения для дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки.