Британия задержала суперъяхту российского бизнесмена

Британские власти арестовали суперъяхту, принадлежащую российскому бизнесмену, имя которого не называется, сообщается на сайте Sky News.

По словам министра транспорта Гранта Шэппса, во вторник официальные лица Великобритании поднялись на борт судна под названием Phi, которое находилось в Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне. В сообщении отмечается, что суперъяхта длиной 58,5 метра имеет винный погреб и бассейн с пресной водой.

Министерство транспорта заявило, что сотрудничало с Национальным агентством по борьбе с преступностью и Бюро морских расследований погрансил, чтобы идентифицировать и задержать судно, передает Sky News.

Имя владельца яхты британские власти не раскрывают. Указывается, что Phi зарегистрирована на компанию, базирующуюся на Сент-Китс и Невис, и имеет мальтийский флаг