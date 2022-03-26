На заседании Совета МПА СНГ в Алма-Ате произошла словесная перепалка между спикерами парламентов Армении и Азербайджана. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян выступил с заявлением о том, что Ереван предлагает Баку незамедлительно начать переговоры вокруг заключения мирного договора.

В ответ Сахиба Гафарова напомнила Симоняну, что Баку также неоднократно предлагал Еревану подписать мирный договор с учетом известных армянской стороне пяти пунктов.

На просьбу haqqin.az прокомментировать данные пункты, в МИД Азербайджана заявили, что одним из основополагающих принципов является взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости госграниц и политической независимости друг друга

Кроме того, это взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять подобные претензии в будущем. Стороны также должны воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также воздерживаться от шагов, не соответствующих целям Устава ООН.

Четвертыми и пятыми пунктами являются делимитация и демаркация границы, установление дипотношений, а также открытие транспортных коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

Стоит также отметить, что в ходе заседания в Алма-Ате, Симонян заявил, что Азербайджан якобы нарушает режим прекращения огня. В ответ Гафарова заявила, что утверждения армянского спикера не соответствуют истине. Министерство обороны Азербайджана уже заявляло о начатом уточнении позиций и мест дислокации в Карабахе – суверенной территории Азербайджана. Невзирая на это, в утренние часы 26-го марта участники незаконных армянских вооружённых формирований попытались совершить провокацию в отношении подразделений армии Азербайджана. Незамедлительно предпринятые меры пресекли эту попытку, и члены указанных незаконных формирований были вынуждены отойти назад.

Сахиба Гафарова вновь заметила, что Азербайджан остаётся привержен трёхстороннему заявлению от 10-го ноября 2020-го года, согласно пункту 4 которого, кстати говоря, Армении полагалось вывести с азербайджанской территории все остатки своих войск, а также армянские незаконные вооружённые отряды – однако, это до сих пор не исполнено. Следовательно, нарушает положения этого заявления не Азербайджан, а сама Армения.

Спикер напомнила, что не существует административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Азербайджан передал Армении всех военнопленных в исполнение уже упомянутого трёхстороннего заявления, а армянские вооружённые формирования, проникшие и проникающие на территорию Азербайджана после подписания этого документа 10-го ноября, согласно Женевской конвенции военнопленными не признаются.