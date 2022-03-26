Минобороны Азербайджана призывает население не впадать в панику

Подразделения азербайджанской армии продолжают проводить плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования с соблюдением всех мер безопасности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно сообдщению, процесс утилизации боеприпасов будет осуществлен с 28 марта по 2 апреля на полигоне Сейфали.

Оборонное ведомство призывает население Азербайджана не впадать в панику в связи с проводимыми взрывными работами, так как оснований для беспокойства нет: "Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах".