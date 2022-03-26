Украина назвала условия для постоянного нейтралитета страны

Гарантии безопасности для Украины являются возможным дипломатическим форматом окончания войны, заявил на брифинге в Стамбуле бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый, об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Это возможность восстановить дипломатическими средствами территориальную целостность и безопасность Украины», - заявил украинский дипломат. По его словам, «ключевое требование – четкие юридически обязывающие гарантии Украине, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичными части 5 Устава НАТО.

«Если Украина будет объектом любой агрессии, любого военного нападения или операции, мы вправе в течение 3 дней требовать международных консультаций и если в течение 3 дней эти консультации не привели ни к какому результату, страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, оружие или даже закрыть воздушное пространство», - сказал Чалый.

«Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина будет в позиции зафиксировать свой статус фактически внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета», - сказал он.