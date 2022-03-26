Чавушоглу: Россия и Украина достигли значимого прогресса в Стамбуле

«Анкара приветствует все большее сближение позиций России и Украины на каждом этапе переговорного процесса». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, передает «Анадолу».

Глава турецкой дипломатии сообщил, что на переговорах в Стамбуле зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций.

«Россия и Украина достигли значимого прогресса», - пояснил турецкий министр.

Чавушоглу выразил удовлетворение вкладом Анкары в продвижение российско-украинского урегулирования.

«Более сложные темы повестки переговоров Киева и Москвы будут рассмотрены на последующих этапах главами МИД Украины и России. После этого в повестке дня будет обозначена встреча президентов двух стран», - сообщил турецкий министр.

Он подчеркнул, что Турция всячески подталкивает стороны к прекращению огня в Украине, что откроет путь для долгосрочного политического урегулирования.