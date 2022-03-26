У Лаврова заявление депутата Делягина об Азербайджане назвали «недопустимым»

Заявление заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина про Азербайджан не соответствует позиции Москвы, оно недопустимо, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне Михаил Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это заявление "никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации".

"Любые подобные заявления мы считаем недопустимыми", - сказала Захарова на брифинге, комментируя высказывания российского депутата. По ее словам, подобные заявления "не отражают официальную позицию" Москвы.