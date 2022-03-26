ООН: почти 4 млн украинцев покинули страну

Более 3,9 млн украинцев в настоящее время покинули Украину из-за специальной военной операции, сообщает ООН. В последнее время ежедневный поток беженцев сократился примерно до 40 тыс. человек, отметили в ООН.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что Украину покинули 3 901 713 граждан.

Международная организация ООН по миграции отмечает, что в дополнение к украинским беженцам покинули Украину около 200 тыс. «неукраинцев, живущих, обучающихся и работающих в стране». Согласно имеющимся данным, по состоянию на 16 марта в Украине были перемещены около 6,48 млн человек.