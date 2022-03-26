Бельгия и Нидерланды высылают российских дипломатов
Нидерланды высылают 17 российских дипломатов.
Бельгия также высылает 21 российского дипломата, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Нидерланды высылают 17 российских дипломатов.
Бельгия также высылает 21 российского дипломата, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
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