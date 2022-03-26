Для налаживания двустороннего сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством развития сообществ Объединенных Арабских Эмиратов имеются широкие возможности. Об этом было заявлено в ходе встречи министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева и министра по развитию сообществ ОАЭ Хессы Бинт Эсса Бухумаид в рамках VIII саммита мировых правительств в Дубае.

Подчеркнув высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и ОАЭ, Бабаев отметил наличие успешного опыта сотрудничества в политической, экономической и других сферах, в том числе в сфере производства возобновляемой энергии.

С удовлетворением напомнив о визите Хессы Бинт Эсса Бухумаид в Азербайджан в июне 2019 года, Бабаев проинформировал о проводимых в Азербайджане реформах в социальной сфере, работе по совершенствованию системы социального обеспечения на основе инновационных подходов, современных и прозрачных механизмов работы.