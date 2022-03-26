Обсуждено сотрудничество с ОАЭ в социальной сфере фото
Для налаживания двустороннего сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством развития сообществ Объединенных Арабских Эмиратов имеются широкие возможности. Об этом было заявлено в ходе встречи министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева и министра по развитию сообществ ОАЭ Хессы Бинт Эсса Бухумаид в рамках VIII саммита мировых правительств в Дубае.
Подчеркнув высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и ОАЭ, Бабаев отметил наличие успешного опыта сотрудничества в политической, экономической и других сферах, в том числе в сфере производства возобновляемой энергии.
С удовлетворением напомнив о визите Хессы Бинт Эсса Бухумаид в Азербайджан в июне 2019 года, Бабаев проинформировал о проводимых в Азербайджане реформах в социальной сфере, работе по совершенствованию системы социального обеспечения на основе инновационных подходов, современных и прозрачных механизмов работы.
Он отметил проект DOST, позволяющий предоставлять государственные социальные услуги населению посредством системы «единого окна» - оперативно и прозрачно, а также опыт министерства по созданию проактивных услуг через электронную инфраструктуру.
Министр также рассказал об инновациях, применяемых в сфере труда, занятости, социальной защиты, расширении программ активного рынка труда.
Хесса Бинт Эсса Бухумаид подчеркнула, что двусторонние отношения страны с Азербайджаном, основанные на дружбе, постоянно развиваются. Она отметила целесообразность формирования взаимовыгодного опыта успешного сотрудничества и в социальной сфере.
На встрече были обсуждены возможности установления двустороннего сотрудничества между двумя министерствами, а также создания договорной правовой базы для такого сотрудничества.