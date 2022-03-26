Джонсон: Перемирия между Украиной и РФ будет недостаточно для отмены британских санкций

Соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной будет недостаточно, чтобы спровоцировать отмену британских санкций. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с министрами, сообщает Reuters.

«Премьер-министр сказал, что само прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России», - отметил пресс-секретарь Джонсона.

«Он сказал, что давление на Путина необходимо усилить как путем дальнейших экономических мер, так и предоставления военной помощи, чтобы Россия полностью изменила курс», - добавил он.