Киев не по зубам, цель – Донбасс haqqin.az из Украины
Киев привык к воздушным тревогам, на них уже перестали реагировать. Конечно, это связано в первую очередь с тем, что в последние дни нет разрушительных ракетных прилетов по городу: либо тревога носит профилактический характер, либо угроза ликвидируется силами ПВО до того, как ракета появляется над столицей.
Нет в последние дни и ударов по жилым кварталам из реактивных систем залпового огня. Войска противника оттеснили дальше от города, а в тех пригородах, откуда он мог бы обстреливать Киев, подразделения российской армии ведут тяжелые оборонительные бои. Вчера пришло официально подтвержденное сообщение об освобождении города Ирпень на северо-западе от столицы. Киевляне постоянно слышат гул канонады, но он носит, скорее, успокаивающий характер: это свои «наваливают русским». Различие между «россиянами» и «русскими» все прекрасно понимают, но в повседневном языке, что русском, что украинском, звучащем на киевских улицах, оно уходит.
Заметное улучшение ситуации в Киеве сопровождается ростом осознания, что война будет долгой. Если в первые дни было важно почувствовать, что украинская армия может удержать российское вторжение, в последующие недели пришло понимание, что враг может быть побежден. Это повлекло некоторую эйфорию и ожидание скорых побед у гражданского общества, почувствовавшего свою силу и силу своих защитников. Сейчас же приходит более трезвая оценка: да, победа может быть достигнута, но она потребует напряжения всех сил и значительного времени.
Вдохновляющим примером отпора сильному врагу, который не останавливается перед военными преступлениями, пытаясь подавить сопротивление украинцев, стала оборона Мариуполя. Город уже месяц находится в осаде превосходящих сил, под ударами кораблей и авиации, артиллерийских снарядов и ракет, но все заявления о контроле над ним разбиваются о новые сообщения о продолжающихся боях и больших потерях элитных российских войск. Недавно в окрестностях Мариуполя появился Рамзан Кадыров, который пытается подбодрить соотечественников, которых кинули на штурм города. Сейчас уже никто не вспоминает, что недавно он пытался так же поддержать чеченцев, наступавших на Киев, но вынужденных отказаться от этой идеи. Многие под Киевом остались навсегда.
Пример Мариуполя показывает, насколько невероятны задачи штурма Киева, Харькова, Николаева, Днепра или Одессы. Военные эксперты напоминают в этой связи длительную осаду Мосула, который иракские правительственные войска при поддержке курдских и шиитских отрядов, при активном участии американской авиации и артиллерии брали девять месяцев, с 24 марта 2016 года по 10 июля 2017 года. И это в противостоянии со слабовооруженными полупартизанскими отрядами игиловцев. В Украине российская армия воюет с регулярной армией, опытной и высоко мотивированной, которая получает военную поддержку ведущих стран мира.
Сейчас, по всей видимости, Российская Федерация пытается накопить силы для новой волны наступления, которое будет в отличие от начального этапа войны сконцентрировано на более узком направлении. Шойгу заявил, что «основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, что позволяет сосредоточиться на усилиях по освобождению Донбасса». Это явное признание невозможности нанести поражение Украине и попытка достигнуть хоть каких-то видимых результатов любой ценой.
Тяжелые потери, понесенные из-за недооценки противника, научили российских генералов быть более осторожными, но в то же время совершенно демотивировали российских солдат. Как гласит самурайская поговорка, как бы ни был безупречен меч, трус его все равно бросит и побежит. Нет, российская армия еще не бежит, но по силе духа битву уже проиграла.