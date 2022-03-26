Леонид Швец, автор haqqin.az 18:50

Киев привык к воздушным тревогам, на них уже перестали реагировать. Конечно, это связано в первую очередь с тем, что в последние дни нет разрушительных ракетных прилетов по городу: либо тревога носит профилактический характер, либо угроза ликвидируется силами ПВО до того, как ракета появляется над столицей. Нет в последние дни и ударов по жилым кварталам из реактивных систем залпового огня. Войска противника оттеснили дальше от города, а в тех пригородах, откуда он мог бы обстреливать Киев, подразделения российской армии ведут тяжелые оборонительные бои. Вчера пришло официально подтвержденное сообщение об освобождении города Ирпень на северо-западе от столицы. Киевляне постоянно слышат гул канонады, но он носит, скорее, успокаивающий характер: это свои «наваливают русским». Различие между «россиянами» и «русскими» все прекрасно понимают, но в повседневном языке, что русском, что украинском, звучащем на киевских улицах, оно уходит.

Заметное улучшение ситуации в Киеве сопровождается ростом осознания, что война будет долгой. Если в первые дни было важно почувствовать, что украинская армия может удержать российское вторжение, в последующие недели пришло понимание, что враг может быть побежден. Это повлекло некоторую эйфорию и ожидание скорых побед у гражданского общества, почувствовавшего свою силу и силу своих защитников. Сейчас же приходит более трезвая оценка: да, победа может быть достигнута, но она потребует напряжения всех сил и значительного времени. Вдохновляющим примером отпора сильному врагу, который не останавливается перед военными преступлениями, пытаясь подавить сопротивление украинцев, стала оборона Мариуполя. Город уже месяц находится в осаде превосходящих сил, под ударами кораблей и авиации, артиллерийских снарядов и ракет, но все заявления о контроле над ним разбиваются о новые сообщения о продолжающихся боях и больших потерях элитных российских войск. Недавно в окрестностях Мариуполя появился Рамзан Кадыров, который пытается подбодрить соотечественников, которых кинули на штурм города. Сейчас уже никто не вспоминает, что недавно он пытался так же поддержать чеченцев, наступавших на Киев, но вынужденных отказаться от этой идеи. Многие под Киевом остались навсегда.