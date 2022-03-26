Американская разведка фиксирует отвод части российских войск от Киева CNN
После того, как Россия объявила о решении "резко сократить боевые действия" на киевском и черниговском направлениях, США уже наблюдают отвод войск РФ, сообщает CNN со ссылкой на двух американских высокопоставленных чиновников.
По словам источников, Россия начинает отводить некоторые силы, в том числе российские батальонные тактические группы (БТГ), покидающие близлежащие территории вокруг Киева.
"Российские войска теперь отступают и в некоторых районах на севере Украины, возможно, чтобы сосредоточить силы на юге и востоке. США не исключает, что такое отступление может сопровождаться бомбардировками с воздуха и артиллерийскими атаками на Киев. Россия всегда может сменить отступление попыткой очередного наступления, конечно, если будет иметь силы для этого", - предостерегли собеседники CNN.
Также отмечается, что, по мнению США, это не краткосрочные маневры для перегруппировки, а долгосрочный шаг, поскольку для России наступление на украинские территории с севера провалилось.
Один из собеседников издания отметил, что США сейчас обеспокоены тем, чтобы точно сохранить единодушие с ЕС по поводу санкционного давления на Россию. В Вашингтоне опасаются, что некоторые из стран Запада могут давить на Украину, чтобы Киев согласился на мирное соглашение.