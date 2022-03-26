Министр Шахбазов о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность

Министр отметил, что Азербайджан солидарен с призывами к справедливому энергетическому переходу, поддерживает усилия по укреплению позиций возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, а также рассматривает разнообразие энергоресурсов в качестве гарантии стабильности на энергетическом рынке в будущем.

Министр энергетики сказал, что без обеспечения энергетической безопасности невозможно экономическое развитие, социальное благополучие и экологическая безопасность. Азербайджан – страна, которая не зависит от внешних поставщиков в энергетической сфере и не имеет проблем с энергетической безопасностью. Более того, экспорт как нефти, газа, так и электроэнергии сегодня вносит вклад в энергетическую безопасность европейских стран наряду со странами региона:

«Наша энергетическая независимость, обеспечение потребности в энергии за счет внутренних возможностей – это наша сила, наше преимущество.

Это позволяет нам сделать шаг от энергетической безопасности к декарбонизации. Давайте еще больше увеличим долю «зеленой энергии» в нашем энергетическом балансе. В настоящее время мы продолжаем играть роль надежного партнера, а также реализуем планы по широкому использованию возобновляемых источников энергии. Можно сказать, что в нынешний период катаклизмов Азербайджан – одна из немногих стран, которая без проблем и без перерыва реализует свои цели, связанные с «зеленой энергией», - сказал министр.

Отвечая на вопрос о развитии сектора устойчивой энергетики Азербайджана, министр отметил, что наша страна достигла устойчивости за счет разнообразия источников энергоснабжения, диверсификации экспортных маршрутов и рынков: «Основная цель, стоящая перед нами сегодня, – еще больше укрепить эту устойчивость. Для этого наряду с развитием газового сектора основное внимание мы уделили развитию «зеленой энергии». Мы стремимся увеличить долю возобновляемых источников энергии в мощности инвестиций в электроэнергию с 16,5% до 30% к 2030 году».