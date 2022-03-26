Евросоюз заинтересован в перевозках через Азербайджан Завершение проекта
Состоялась итоговая конференция твининг-проекта «Конвенция об общих транзитных процедурах, Конвенция об упрощении документации в торговле товарами и поддержка Государственного таможенного комитета Азербайджана в процессе присоединения к новой компьютеризированной транзитной системе».
Выступая на мероприятии, председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева были предприняты важные шаги по расширению транзитных и логистических возможностей нашей страны, легкому и быстрому осуществлению международной торговли, а реформы, реализуемые как во всех сферах, так и в таможенной системе, способствовали успешной реализации поставленных целей.
Было отмечено, что повышение транзитного потенциала Азербайджана, расположенного на стыке международных транспортных коридоров, является одним из приоритетов экономического развития, и проект может считаться важным вкладом в этой области. Председатель комитета подчеркнул, что успешная реализация проекта будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства в таможенной сфере, упрощению таможенных операций, ускорению пограничных процессов, повышению экспортного потенциала нашей страны.
Сафар Мехтиев подчеркнул, что были предприняты все необходимые шаги в направлении членства в новой компьютеризированной транзитной системе, и отметил, что успешное завершение процесса, в то же время, создаст условия для быстрого и беспрепятственного вывода азербайджанских товаров на европейский рынок. Председатель комитета выразил благодарность Европейскому Союзу и итальянскому Таможенному, акцизному и Антимонопольному агентству за поддержку в реализации проекта.
Глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил, что ЕС заинтересован в налаживании транспортных и логистических связей с Азербайджаном, расположенным между Азией и Европой, соединяющим Восток и Запад. Посол довел до внимания, что осуществление перевозок через Азербайджан имеет особое значение с точки зрения времени, расстояния, экономии средств и безопасности.
Подчеркнув, что в последние годы в Азербайджане был достигнут значительный прогресс в таможенной сфере, Петр Михалко особо отметил важность обеспечения прозрачности. Было отмечено, что подключение к новой компьютеризированной транзитной системе создаст большие возможности с точки зрения транзита товаров и услуг как между Азербайджаном, так и между соседними странами и ЕС. Посол также отметил, что проект даст толчок развитию потенциала таможенных органов Азербайджана и повышению конкурентоспособности экономики на фоне укрепления торговых связей с ЕС.
Посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури с удовлетворением отметил двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией в различных сферах, а также подчеркнул, что проект создаст условия для дальнейшего укрепления связей в таможенной сфере. Было отмечено, что членство в конвенциях, предусмотренных в рамках проекта твининг, создаст большие возможности, в частности, еще больше укрепит позиции Азербайджана в осуществлении международного транзита.
Затем директор итальянского Таможенного, акцизного и антимонопольного агентства Марчелло Миненна рассказал о деловых связях между представленной им структурой и Государственным таможенным комитетом, а также отметил, что в процессе реализации проекта еще более углубляются деловые отношения и обмен опытом.
Затем в качестве руководителя проекта выступили начальник Главного управления по управлению таможенными рисками и аудиту Государственного таможенного комитета страны-бенефициара Фарид Алиев, представители итальянского Таможенного, акцизного и антимонопольного агентства Джованни Пиккирилло и Антонио Ло Парко. Итальянские специалисты высоко оценили деятельность азербайджанских таможенников в успешной реализации проекта, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19.
Напомним, что целью проекта, реализуемого с июня 2020 года при экспертной поддержке финансового, Таможенного, акцизного и антимонопольного агентства Европейского союза, является обеспечение облегчения связи Азербайджана с таможенными системами Европейского Союза и торговли между сторонами, оказание поддержки Государственному таможенному комитету в целях гармонизации правовых, технических и процедурных возможностей для присоединения нашей страны к европейской, новой компьютеризированной транзитной системе.