19:06

Состоялась итоговая конференция твининг-проекта «Конвенция об общих транзитных процедурах, Конвенция об упрощении документации в торговле товарами и поддержка Государственного таможенного комитета Азербайджана в процессе присоединения к новой компьютеризированной транзитной системе». Выступая на мероприятии, председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева были предприняты важные шаги по расширению транзитных и логистических возможностей нашей страны, легкому и быстрому осуществлению международной торговли, а реформы, реализуемые как во всех сферах, так и в таможенной системе, способствовали успешной реализации поставленных целей.

Было отмечено, что повышение транзитного потенциала Азербайджана, расположенного на стыке международных транспортных коридоров, является одним из приоритетов экономического развития, и проект может считаться важным вкладом в этой области. Председатель комитета подчеркнул, что успешная реализация проекта будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства в таможенной сфере, упрощению таможенных операций, ускорению пограничных процессов, повышению экспортного потенциала нашей страны. Сафар Мехтиев подчеркнул, что были предприняты все необходимые шаги в направлении членства в новой компьютеризированной транзитной системе, и отметил, что успешное завершение процесса, в то же время, создаст условия для быстрого и беспрепятственного вывода азербайджанских товаров на европейский рынок. Председатель комитета выразил благодарность Европейскому Союзу и итальянскому Таможенному, акцизному и Антимонопольному агентству за поддержку в реализации проекта. Глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил, что ЕС заинтересован в налаживании транспортных и логистических связей с Азербайджаном, расположенным между Азией и Европой, соединяющим Восток и Запад. Посол довел до внимания, что осуществление перевозок через Азербайджан имеет особое значение с точки зрения времени, расстояния, экономии средств и безопасности.