Кадыров призвал «забрать Киев»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российскую «спецоперацию» в Украине останавливать нельзя – необходимо завершить начатое и взять Киев. Об этом он сказал, выступая на масштабном сборе военных сил в Грозном.

«Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок. Мы еще раз подтверждаем, что готовы выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности», - цитирует главу Чечни РИА Новости.