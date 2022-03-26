Российские войска ударили по аэродрому в Хмельницкой области: уничтожены запасы топлива МЭР
Российские войска ударили по аэродрому в Староконстантинове. В результате уничтожен запас горюче-смазочных материалов, сообщил городской глава Староконстантинова Николай Мельничук в Facebook.
«Сегодня, 29 марта, российские военные в очередной раз нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб. Никто не погиб, но противник полностью уничтожил запасы горюче-смазочных материалов», - говорится в сообщении.